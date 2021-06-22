حجز أكثر 17 ألف تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أول ساعة بعد إطلاق منصته الرقمية





بعد إطلاق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة للمنصة الالكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 52 أعلن الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن المنصة الالكترونية شهدت إقبالا ضخما من الجماهير خلال ساعة واحدة من تفعيلها حيث تم حجز أكثر من 17 ألف تذكرة مجانية لدخول المعرض وتأكيدها للحاجزين.









يشار ان المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.











