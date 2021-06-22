الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي





كشفت مصدر داخل النادي الأهلي التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال كريم فؤاد لاعب نادي النجوم إلى النادي الأحمر بداية من الموسم المقبل.





وتوصل الأهلي إلى اتفاق نهائي مع نادي النجوم من أجل الحصول على خدمات كريم فؤاد لاعب المنتخب الأوليمبي والمعار لصفوف إنبي.





وقال المصدر إن الأهلي اتفق مع النجوم على ضم كريم فؤاد مقابل 13 مليون جنيه.





وأضاف المصدر بأن الأهلي سيقوم بدفع مبلغ 5 مليون جنيه في بداية الصفقة على أن يتم تقسيط بافي المبلغ المتبقي من الصفقة.





وسيكون كريم فؤاد أول الصفقات التي سيدعم بها الأهلي صفوفه استعدادًا للموسم الجديد بناء على طلبات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.