Advertisements

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت مصدر داخل النادي الأهلي التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال كريم فؤاد لاعب نادي النجوم إلى النادي الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق نهائي مع نادي النجوم من أجل الحصول على خدمات كريم فؤاد لاعب المنتخب الأوليمبي والمعار لصفوف إنبي.

وقال المصدر إن الأهلي اتفق مع النجوم على ضم كريم فؤاد مقابل 13 مليون جنيه.

وأضاف المصدر بأن الأهلي سيقوم بدفع مبلغ 5 مليون جنيه في بداية الصفقة على أن يتم تقسيط بافي المبلغ المتبقي من الصفقة.

وسيكون كريم فؤاد أول الصفقات التي سيدعم بها الأهلي صفوفه استعدادًا للموسم الجديد بناء على طلبات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريم فؤاد للأهلي صفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي صفقة انتقال كريم فؤاد

أخبار تهمك

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ ساعة الا ربع

مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 10 ساعة

القاطرة الإفريقية.. كارتيرون يطلب ضم صفقة مدوية للزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

تطور جديد في صفقة كريم فؤاد يقلق الأهلي

موسيماني يتمسك بالصفقة السوبر في الأهلي

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

عاجل - الأهلي يؤجل حسم صفقة نجم منتخب مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

05:25 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى