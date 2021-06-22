السفارة الروسية: مراسم وضع أكاليل من الزهور في المقبرة التذكارية في العلمين



في الذكرى الثمانين لبداية الحرب الوطنية العظمى، أقامت السفارة الروسية في مصر والقنصلية العامة بالإسكندرية مراسم وضع أكاليل من الزهور في المقبرة التذكارية في العلمين، حيث يوجد بين جنود الدول المشاركة في التحالف المناهض لهتلر عدد من المحاربين السوفياتيين وذوي أصول روسيا الإمبراطورية. لقد سقطوا في معارك ضد النازية الألمانية والفاشية الإيطالية في شمال إفريقيا، بما في ذلك على الأراضي المصرية.



أقيمت نفس مراسم وضع الأكاليل في النصب التذكاري على أراضي متحف الحرب العالمية الثانية في العلمين. إلى جانب العديد من الممثلين الروس، شارك في الفعاليات سفير دولة بيلاروسيا في مصر، ونقدم بخالص الشكر والتقدير للسلطات المصرية للمساعدة التنظيمية.



تحافظ روسيا والدول الشقيقة التي كانت أعضاء الاتحاد السوفياتي بذكرى السنوات القاسية للحرب الوطنية العظمى، وتضامن وشجاعة أسلافنا، وبسالة الحلفاء الأمريكيين والبريطانيين والبولنديين والفرنسيين و

الاستراليين، اليونانين، الهنديين،نيوزلانديين ومن جنوب إفريقيا وغيرهم من الحلفاء الذين قاتلوا ومتوا من أجلي النصر المشترك.



جاء ذلك بحضور سفير روسيا السيد جيورجي بوريسينكو وسفير بلاروسيا السيد سيرجي تيرينتيف والقنصل العام لروسيا بالاسكندرية السيد كارين فاسيليان ومدير البيت الروسي السيد مارات جاتين.