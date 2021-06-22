ترشيح مدرب تايكوندو وادي دجلة للتحكيم في أولمبياد طوكيو

واصلت إدارة أندية وادى دجلة، حصد ثمار جهودها في توفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لأبطالها بمختلف الألعاب الرياضية، وشهد شهر يونيو الجاري تحقيق إنجازات محلية ودولية على مختلف الأصعدة، أبزرها ترشيح الكابتن محمد عادل مدرب التايكوندو بأندية وادى دجلة للتحكيم في أولمبياد طوكيو 2020، وفوز أبطال وادى دجلة من ذوي القدرات الخاصة بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر لكرة السلة، والتي أقيمت في الصالة المغطاة نادي مدينة نصر.

ويحظى الكابتن محمد عادل بمسيرة مهنية مميزة، فمنذ أصبح حكم تايكوندو دولي عام 2004، حصل "عادل" على جوائز أحسن حكم في العام عام 2018، وضمن أحسن 50 حكم في العالم عام 2019، بالإضافة إلى حصوله على أحسن حكم في أفريقيا لعامي 2017 و2018، كما تم اختياره من ضمن أحسن 30 حكم في العالم للتحكيم في أولمبياد طوكيو 2021، بجانب أنه يشغل عضوية اللجنة العليا للحكام للاتحاد المصري للتايكوندو.

وفي نفس الإطار حقق اللاعب محمد طاهر- الذي تراعه أندية وادى دجلة استعدادًا للمشاركة بأولمبياد طوكيو 2021، وفارس منتخب مصر للفروسية المركز الخامس ضمن منافسات بطولة كأس الأمم للفروسية والتي أقيمت بفرنسا في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري.

وعلى مستوى الإنجازات الدولية لأبطال وادى دجلة، حصد اللاعب أحمد تامر بطل أندية وادى دجلة ومنتخبنا الوطني لسباحة الزعانف المركز الرابع في بطولة كأس العالم للناشئين لسباحة الزعانف ضمن منافسات سباق 1500متر، والتي أقيمت في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 17 يونيو الجاري.