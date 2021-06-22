Advertisements

عضو لجنة الفيروسات: هذه حقيقة التحذيرات من "بنج" الأسنان بعد تلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي وأستاذ الأمراض الصدرية، عن علاقة فيروس كورونا أو تلقي اللقاحات بالأسنان بعدما انتشرت بعد الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتحذير من خلع الأسنان بعد تلقي التطعيم.

وقال "خطاب" في حواره ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء إنه ليس هناك علاقة بين تلقي لقاح فيروس كورونا وأخذ "بنج" من أجل خلع الأسنان فور الحصول على التطعيم، مؤكدًا أن ما يتردد هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ومن ناحية أخرى أشار عضو لجنة الفيروسات، إلى أن هناك علاقة بين التدخين وزيادة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، محذرًا من التدخين السلبي الذي ينتشر في المجتمع خاصة بين الأطفال الأقل من خمس سنوات والذي يتواجد في أسرة أحد والديه مدخن أو كلاهما وهو ما يؤثر على جهاز الطفل التنفسي في هذا السن الصغير.

أخبار تهمك

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 10 ساعة

مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

القاطرة الإفريقية.. كارتيرون يطلب ضم صفقة مدوية للزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ 43 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ يوم

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

05:25 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى