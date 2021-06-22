عضو لجنة الفيروسات: هذه حقيقة التحذيرات من "بنج" الأسنان بعد تلقي لقاح كورونا

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي وأستاذ الأمراض الصدرية، عن علاقة فيروس كورونا أو تلقي اللقاحات بالأسنان بعدما انتشرت بعد الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتحذير من خلع الأسنان بعد تلقي التطعيم.



وقال "خطاب" في حواره ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء إنه ليس هناك علاقة بين تلقي لقاح فيروس كورونا وأخذ "بنج" من أجل خلع الأسنان فور الحصول على التطعيم، مؤكدًا أن ما يتردد هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



ومن ناحية أخرى أشار عضو لجنة الفيروسات، إلى أن هناك علاقة بين التدخين وزيادة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، محذرًا من التدخين السلبي الذي ينتشر في المجتمع خاصة بين الأطفال الأقل من خمس سنوات والذي يتواجد في أسرة أحد والديه مدخن أو كلاهما وهو ما يؤثر على جهاز الطفل التنفسي في هذا السن الصغير.



