Advertisements

ثغرة أمنية في مطار قرطاج تطيح بـ5 مسؤولين

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


إرهابي تونسي مصنف خطير جرى ترحيله من تركيا واجتاز مطار قرطاج دون جواز سفر ودون اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها.

وفي تصريحات، قالت مصادر أمنية مفضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح للإعلام، إن السلطات التونسية أقالت، الثلاثاء، 5 مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية.

وأوضحت أن الإعفاءات جاءت على خلفية السماح بدخول إرهابي مصنف خطيرا دون جواز سفر إلى الأراضي التونسية عبر مطار تونس قرطاج قادما من تركيا، وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ويتعلق الأمر بإعفاء كل من رئيس محافظة مطار تونس قرطاج، ورئيس مصلحة الاستعلامات، إضافة إلى كل من رئيس مصلحة الإرهاب، ورئيس مصلحة الإرشاد ورئيس مصلحة الإجراءات الحدودية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الإرهابي يدعى جمال الريحاني وقد تم ترحيله من تركيا حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، على خلفية انتمائه لتنظيم داعش وارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ولفتت إلى أن دخول الإرهابي إلى الأراضي التونسية جرى الجمعة الماضي، وقد اجتاز المطار دون جواز سفر أو الخضوع للإجراءات المعمول به، أي خارج الصيغ القانونية.

وتتجه أصابع الاتهام في هذا الملف إلى قيادات إخوانية بوزارة الداخلية، خصوصا أن بعض التقارير تحدثت عن أن السلطات التونسية كانت تعلم مسبقا بترحيل الإرهابي الذي عاد على متن الخطوط التركية ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس بإسطنبول.

طرح يظل مرجحا فيما لم يتم حتى الآن صدور أي تعليق رسمي تونسي حول الموضوع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطار قرطاج قرطاج ارهابي

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

القاطرة الإفريقية.. كارتيرون يطلب ضم صفقة مدوية للزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ ساعة الا ربع

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ يوم

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تونس تتحفظ على جواز سفر حارس بن لادن السابق وتمنعه من مغادرة البلاد

سيناريوهات ترحيل "محمد عبدالحفيظ" ترعب الجماعة الإرهابية

ترحيل الإخواني عبدالحفيظ من تركيا تعود للواجهة.. أردوغان يتخلى عن الإخوان

مختار بن نصر: عدد التونسيين العائدين من مناطق القتال بلغ ألف إرهابي خلال الفترة المتراوحة بين 2011 وأكتوبر 2018

سفيان السليطي: « الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة الأممية »

ملف الجوسسة لمنصف قرطاس : هذا ما أبلغت به تونس الأمم المتحدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

05:25 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى