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المؤبد لـ 6 مجرمين قتلوا شخصا وأحرقوا منزل في مشاجرة بالشرقية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قررت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها "اليوم" تخفيف الحكم الصادر ضد 6 متهمين من الإعدام إلى المؤبد وذلك في واقعة مقتل شخص وسرقة ماشية وإحراق منزل في مشاجرة بين عائلتين بعزبة فتحية بقرية عمريط التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تعود أحداث القضية رقم 9948 لسنة 2016 جنايات أبو ححماد والمقيدة برقم 3956 لسنة2016كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو حماد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بعزبة فتحية التابعة لمركز أبو حماد وقام خلالها طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية وسرقة ماشية وإشعال النيران في أحد المنازل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أطراف الواقعة إلا أن بعضهم تمكن بعضهم من الفرار وتبين قتل المجني عليه «محمود. س. ف. م»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث توجه إليه المتهمون حائزين أسلحة نارية وأطلق المتهمون صوبه الأعيرة النارية قاصدين قتله حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم كما سرقوا الدواب المملكوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلا حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوان آلية وخرطوش وسنج وعصي. كما تبين الشروع في قتل المجني عليه «خالد. ر. ع» حيث أطلق المتهمون وابلا من الأعيرة النارية وتواجد الباقي للشد من أزرهم قاصدين إزهاق روحه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق. وصدر حكم بالإعدم "غيبابيا" ضد كل من "محمد. ع. م. م " و" السيد. ع.. م. م " و"محمد. ع. م. م " و" فرج. ا. ع " و"بهاء. أ. ع. م " فيما طالب محاميهم بإعادة إجراءات القضية وقررت المحكمة "اليوم" تخفيف حكم الإعدام الصادر ضدهم إلى المؤبد.

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