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محمد رشاد: "وزيرة الثقافة حرصت على تسهيل كافة العقبات في معرض الكتاب"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: هالة يوسف
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حرص محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، على تقديم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير، وحرصها على إقامة هذه الدورة الاستثنائية والتي اتاحت من خلالها الفرصة للناشرين العرب لتعويض خسائرهم الناجمة عن تأجيل والغاء العديد من المعارض حول العالم، ولدعمها وتضامنها مع الظروف التي يمر بها الناشر اللبناني.


وتابع رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ52،  على الدكتورة إيناس عبدالدايم، وافقت على معاملته معاملة الناشر المصري وتسهيل كافة العقبات ازاء مشاركته، موكدا حرصها الكبير وايمانها باهمية دعم صناعة النشر بوجه عام. 


يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام فى اربعة قاعات بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية على مساحة اجمالية 40 ألف متر مربع المستغلة منها ( 18591 متر مربع ) وتحتضن 756 جناح ووصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات الى ( 1218 ) منهم (823 ) ناشر و(  395  ) توكيل ويشارك بها 25 دولة من اربعة قارات بواقع 7 دول افريقية هى السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دولة اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالاضافة الى امريكا وتشهد اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى تضم مئات من العناوين من اصدارات دور النشر وقطاعات وزارة الثقافة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لتشجيع المواطنين ورواد المعرض على اقتناء.

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