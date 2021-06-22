محمد رشاد: "وزيرة الثقافة حرصت على تسهيل كافة العقبات في معرض الكتاب"









حرص محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، على تقديم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير، وحرصها على إقامة هذه الدورة الاستثنائية والتي اتاحت من خلالها الفرصة للناشرين العرب لتعويض خسائرهم الناجمة عن تأجيل والغاء العديد من المعارض حول العالم، ولدعمها وتضامنها مع الظروف التي يمر بها الناشر اللبناني.









وتابع رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ52، على الدكتورة إيناس عبدالدايم، وافقت على معاملته معاملة الناشر المصري وتسهيل كافة العقبات ازاء مشاركته، موكدا حرصها الكبير وايمانها باهمية دعم صناعة النشر بوجه عام.







