النائب العام يصل إلى العاصمة الفرنسية في مهمة رسمية



وتأتي هذه الزيارة لإتمام مهمة رسمية نتاج تحقيقات هامة تباشرها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطة القضائية الفرنسية المختصة.

وصل «السيد المستشار النائب العام» مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري العاصمة الفرنسية «باريس» على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة، وكان في استقبال سيادته «السيد علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فرنسا»، ووفد رفيع المستوى من السفارة.