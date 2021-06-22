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احتفالاً 57 عاماً على تأسيسها.. محافظ الإسكندرية ورئيس الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول دور الهيئة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة ". والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو 1964.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والرائد عبدالله حلمي عضو هيئة الرقابة الإدارية، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والقيادات التنفيذية والأمنية والرقابية بالمحافظة.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال السنوي لها ومرور 57 عامًا علي تأسيسها. كما هنأ المحافظ اللواء عمرو الغريب بتوليه مهام منصبه كرئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، متمنيا له دوام التوفيق والرقي والتقدم في منصبه الجديد.

وأشاد المحافظ بالدور القوي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في دعم مجهودات الدولة للتنمية المستدامة وتحسين أداء العمل بكافة الإدارات المحلية بالإضافة إلى دورها العظيم في منع الفساد والذي شاهدنا جميعا من خلال الضربات القوية التي وجهتها الرقابة الإدارية تجاه المفسدين لمنع الفساد فى جميع أجهزة الدولة ومكافحته بشتى صوره، وإتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة الوظيفة العامة وتحافظ على المال العام.

احتفالاً 57 عاماً على تأسيسها.. محافظ الإسكندرية ورئيس الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول دور الهيئة
احتفالاً 57 عاماً على تأسيسها.. محافظ الإسكندرية ورئيس الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول دور الهيئة
احتفالاً 57 عاماً على تأسيسها.. محافظ الإسكندرية ورئيس الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول دور الهيئة
احتفالاً 57 عاماً على تأسيسها.. محافظ الإسكندرية ورئيس الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول دور الهيئة
احتفالاً 57 عاماً على تأسيسها.. محافظ الإسكندرية ورئيس الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول دور الهيئة
احتفالاً 57 عاماً على تأسيسها.. محافظ الإسكندرية ورئيس الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول دور الهيئة
احتفالاً 57 عاماً على تأسيسها.. محافظ الإسكندرية ورئيس الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول دور الهيئة
احتفالاً 57 عاماً على تأسيسها.. محافظ الإسكندرية ورئيس الرقابة الإدارية يعقدان ندوة حول دور الهيئة

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