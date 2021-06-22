حقيقة عرض العين الإماراتي من أجل ضم نجم الأهلي

رد مصدر داخل النادي الأهلي على حقيقة العرض الذي قدمه نادي العين الإماراتي من أجل التعاقد مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وقال المصدر إن ما يتردد حول وجود عرض من نادي العين للتعاقد مع حسين الشحات ليس له أساس من الصحة.





وأضاف المصدر بأن الأهلي لم يتلقى أي عروضًا من أي ناد للتعاقد مع حسين الشحات ولا نعرف ما الغرض من نشر هذه الأمور في هذا التوقيت الذي يرتبط فيه الفريق بمباريات هامة إفريقيًا ومحليًا.





وكانت تقارير قد زعمت خلال الفترة الماضية عن إرسال نادي العين الإماراتي عرضًا لنظيره الأهلي للتعاقد مع حسين الشحات.



