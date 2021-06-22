الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة الموسم

يبحث مسؤولو الأهلي، إنهاء صفقة إبراهيم عادل جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، والتوصل لإتفاق مع مسؤولي النادي السماوي لضم اللاعب بصفقة نهاية.

مفاوضات الأهلي لضم إبراهيم عادل

ويعد إبراهيم عادل جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، أحد أهم الصفقات المطلوبة من قبل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الصيف المقبل.

ويرغب مسؤولو القلعة الحمراء لاستغلال أكثر من لاعب بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لضم إبراهيم عادل، سواء كان ناصر ماهر أو مروان محسن أو أحمد رمضان بيكهام أو غيرهم لاغراء إدارة بيراميدز.

من جانبه رحب إبراهيم عادل جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بتمثيل النادي الأهلي في الصيف المقبل مطلع الموسم الجديد، حيث أبدى اللاعب رغبته في الرحيل إلى القلعة الحمراء.