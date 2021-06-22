إسلام السيد ثالث المنضمين لفيلم "الأول و الأخير" وتصويره منتصف يوليو









انضم الفنان الصاعد إسلام السيد، لابطال الفيلم القصير "الاول والاخير "، بعد ترشيحه من قبل مخرج العمل علي البشبيشي، علي ان ينطلق تصويره منتصف يوليو القادم.





وأكد السيد في بيان صحفي، انه وقع اختياره علي المشاركه في العمل بعدما قام بعمل كاستينج شارك فيه عدد كبير من الممثلين الشباب والساعيين للدخول في تجربه التمثيل، وهو ما جعل الامر صعب في بدايه الاختبارات خاصه وان عدد المشاركين تعدي ال 200 مشترك على حد وصفه.





واشار السيد، انه سيقوم بدور شخص لديه الكثير من المشاكل الزوجيه والتي تدخله في صرعات عديده مع زوجته في إطار اجتماعي.

وتمني السيد أن يقدم الفيلم حاله جيده للمشاهدين وان يعلم كل من يشاهده مقدار المواهب الشبابية التي يتمتع بها الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي دون أي اعتبارات أخرى .





وتدور قصه العمل في إطار إجتماعي درامي يناقش بعض المشاكل الاسريه التي تحدث في عالمنا العربي، علي ان يلقي الضوء بشكل مشابه للواقع علي كافة أساليب المعاناة التي تواجهها عدد كبير من الفتيات.





فيلم "الاول والاخير" يعتبر مشروع مشترك من نوعية الأفلام القصيرة التي من المنتظر أن يعرض في كل مهرجانات الأفلام في مصر بدايةً ثم في المهرجانات العالمية.





الجدير ذكره أن مخرج العمل علي البشبيشي الذي يشارك في عده مشاهد بالعمل، قد قام باختيار الديكورات الخاصة بالعمل، التى ستضمن أغلب مشاهد الفيلم بالإضافة إلى المشاهد الخارجية .



