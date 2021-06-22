4 رسائل جديدة من وزير التعليم لطلاب الثانوية.. اعرفها

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدد من الرسائل الجديدة لطلاب الثانوية العامة، ضمن محاولاته لتوضيح الأمور العالقة بشأن تلك الاختبارات التي تجرى وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.



لا لتسريب امتحانات الثانوية:

في البداية، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة تنشر بنفسها جميع امتحانات الثانوية العامة التجريبية على موقعها الرسمي لإتاحتها للجميع لأنها تجربة ولمساعدة طلاب المنازل في بيوتهم وليس امتحانا نهائيا يمكن أن يقال على تداوله وصف تسريب.



وأضاف الوزير، أن كل من يدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة التجريبية كاذب، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة النهائية سيتم تأمينها تماما من جهات سيادية ولا مجال لتسريبها، متابعا: "على الجميع أن يطمئنوا لأن امتحانات الثانوية العامة النهائية لها أسلوب تأمين مختلف مثل كل عام وأكثر".



هدف النظام الجديد:

كما قال الدكتور طارق شوقي أن الهدف من النظام الجديد لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس تقفيل الامتحان وهذا النوع الجديد من الأسئلة يهدف لتحقيق منافسة متوازنة بين الطلاب لتحديد المستويات المختلفة وليس المقصود أن يحصل كل طالب على 100%.



نصيحة لطلاب الثانوية:

وتابع الوزير فى تصريح له اليوم الثلاثاء: أرجو نصح طلاب الثانوية العامة بالتدريب على الامتحانات من خلال منصة حصص مصر والقنوات التعليمية ومنصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى على التابلت وذلك للتعود على شكل الأسئلة الجديد التى تقيس عمق الفهم.



من يضع امتحانات الثانوية؟:

وقال الوزير: أتمنى من الجميع عدم وصف الامتحان بالسهل أو الصعب وعدم الحديث عما يتعلق بالمدد الزمنية للامتحان وما شابه ذلك لأن هذا الكلام يخص خبراء التقييم ولا يخص من يتم تقييمه ولا يخص أيضا أولياء الأمور.



وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد يضع أسئلتها المئات من الخبراء وليس مستشاري المواد وذلك فى منظومة محكمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية لبناء بنوك أسئلة معيارية لها مواصفات دقيقة ومستويات صعوبة مدروسة ولها معايير دقيقة، وليست مثل الماضى.

