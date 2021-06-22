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لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد حسين الشحات

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد زميلهم في الفريق حسين الشحات وذلك قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

واصطف لاعبو الأهلي في ممر قبل انطلاق المران الجماعي وقاموا بتهنئة الشحات بعيد ميلاده التاسع والعشرين.

واستأنف لأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في تونس حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله مهاجمه محمد شريف.

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