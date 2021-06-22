Advertisements
عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:12 م
رامي بشاي
Advertisements
أعلن
الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني
للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق
مباراة مصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في دور
الثمانية لكأس مصر.
ويضم
التشكيل كلا من:
حراسة
المرمى: محمود جنش
خط
الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط
الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
خط
الهجوم : سيف الدين الجزيري.
ويتواجد
على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء
وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد
الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومروان حمدي.
واستبعد
الجهاز الفني للفريق من القائمة التي ستخوض اللقاء كلا من محمد عبد السلام وحسام
أشرف.
Advertisements