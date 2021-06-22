موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الجماعي

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من تونس.





وقام موسيماني خلال هذه المحاضرة بالحديث مع لاعبيه على أهمية مباراة الترجي التونسي المقبلة وضرورة نسيان المباراة السابقة أمام نفس الفريق.





وأكد موسيماني على لاعبيه ضرورة بذل أقصى جهد في مباراة السبت المقبل من أجل إسعاد جماهير الأهلي والتأهل لنهائي دوري الأبطال.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في تونس حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله.