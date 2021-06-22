Advertisements

موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الجماعي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من تونس.

وقام موسيماني خلال هذه المحاضرة بالحديث مع لاعبيه على أهمية مباراة الترجي التونسي المقبلة وضرورة نسيان المباراة السابقة أمام نفس الفريق.

وأكد موسيماني على لاعبيه ضرورة بذل أقصى جهد في مباراة السبت المقبل من أجل إسعاد جماهير الأهلي والتأهل لنهائي دوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في تونس حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف سجله.

أخبار تهمك

القاطرة الإفريقية.. كارتيرون يطلب ضم صفقة مدوية للزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ أقل من ساعة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية المتوقعة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ 36 دقيقة

عضو لجنة الفيروسات: هذه حقيقة التحذيرات من "بنج" الأسنان بعد تلقي لقاح كورونا

منذ نصف ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

05:25 م

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

05:41 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى