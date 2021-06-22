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مصر "الدولة الضيف" في اليوبيل الفضي لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي ٢٠٢٢

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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التقى السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا الاتحادية، مؤخراً بمستشار الرئيس الروسي "أنطون كوبياكوف"، وذلك في إطار ما أثمر عنه التعاون المصري الروسي من أن تكون مصر "الدولة الضيف" خلال الاحتفال الروسي باليوبيل الفضي لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الخامسة والعشرين عام ٢٠٢٢، وتأتي تلك الخطوة في إطار مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد دخول آفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بينهما إلى حيز النفاذ عقب تصديق السيد رئيس الجمهورية عليه في يناير ٢٠٢١.
 
وستتيح المشاركة المصرية في هذا المنتدى الاقتصادي الكبير، لا سيما خلال الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاماً على إنشائه، فرصاً واعدة للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والروسي على صعيديّ التجارة والاستثمار، من خلال ما سيشهده المنتدى في دورته المتميزة تلك من فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين، أخذاً في الاعتبار الزخم السياسي الذي سينتج عن تفضل رئيسيّ البلدين بالمشاركة في المنتدى.
 
تجدر الإشارة إلى أن للبلدين تاريخاً متميزاً ومثمراً من التعاون في القمم والمنتديات الكبرى، ومن أبرزها قمة روسيا/إفريقيا التي استضافتها مدينة "سوتشي" الروسية في أكتوبر ٢٠١٩، والتي حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة القيادة السياسية في الدولتين، فضلاً عن المشاركة المصرية الفاعلة في فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي أثناء دورته التي عُقدت خلال الفترة من ٢ إلى ٥ يونيو ٢٠٢١.
 
هذا، ويستمر التنسيق والتواصل بين السفارة المصرية في موسكو، ومختلف الجهات الروسية المعنية، وفي مقدمتها الكرملين بُغية تحقيق الاستفادة القصوى من استضافة المنتدى في دورته المقبلة لمصر باعتبارها "الدولة الضيف"، علاوةً على العمل على دفع مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين قدماً.

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