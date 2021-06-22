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رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
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بناء علي توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، والمرورالميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها

تفقد الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم،سيرالعمل بالمشروعات الجارية بمركز ابشواي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل، بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أنه تم خلال الجولة تفقد:انتهاء الأعمال الإنشائية لمبني المعهد الأزهري بكفر عمرو بمدينة ابشواي، وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد لبدء الدراسة به
كما صرح رئيس المركز أن المعهد الأزهري يتم بنائه بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية بتكلفة 5 مليون جنيه تقريبا لخدمة أبناء مركز ابشواي.
ووجه رئيس المركز بسرعة توصيل المرافق إلي المعهد من كهرباء ومياه وغيرها بالإضافة إلى توجيهات سيادته بمد خط الصرف الصحي وصولا إلى المعهد الأزهري.
كما وجه سيادته معدات الوحدة المحلية ( جليدر مجلس المدينة )
لتمهيد طريق خلف كنيسة ابشواي وفرد وتمهيد تربة رملية ومحجرية بالطريق بعد فتحه، استعدادا لبدا أعمال رصفه وربطه بمنطقة كوبري أبو جنشو لفتح شريان مروري جديد.

كذلك تابع رئيس المركز خلال جولته الميدانية الموسعة انتظام العمل بالمشروعات الجارية بمركز ابشواي والتى شملت، استكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو بطول 550 متر
واستكمال الأعمال الإنشائية لمبني المركز التكنولوجي النموذجي ومبني الجراج المطور بابشواي



علي صعيد آخر واستمرار أعمال المشاركات المجتمعية والجهود الذاتية
تابع رئيس المركز استكمال أعمال تركيب المطبات الصناعية على الطرق السياحيةوالسريعة بالوحدة المحلية بشكشوك والأماكن المأهولة بالسكان والمعرضة للحوادث.

حيث تم تركيب 5 مطبات صناعية حتي الآن بتكلفة حوالي 50 ألف جنيه جميعها بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية حرصا على سلامة المواطنين، تحت إشراف الأستاذة سعاد السيد رئيسة الوحدة

وفيما يخص أعمال القري وأعمال منظومة النظافة وقسم الكهرباء
تابع الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أعمال منظومة النظافة بالفترة الأولي (الوردية الصباحية) ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري ومناطق التطوير وشاطئ بحيرة قارون وإفراغ محتويات المقالب الوسيطة ونقاط التجميع.
كما وجه سيادته سيارات الكهرباء لعمل الصيانات الدورية للإنارة العامة والكشافات بالوحدة المحلية بالنصارية واستبدال التالف منها، وكذلك صيانة الكشافات الديكورية وكشافات الإنارة بالوحدة المحلية بشكشوك وكورنيش شكشوك.
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر
رئيس مدينة ابشواى يتفقد انتهاء الأعمال الإنشائية وبدء أعمال التشطيبات واقتراب تسليم المعهد الأزهري بكفر عمر

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