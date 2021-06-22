انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بالبحر اليوسفي في المنيا

انتشل الأهالي جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بمياه البحر اليوسفي غرب مركز سمالوط، بشمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، بعد أن جرفه التيار خلال استحمامه هربا من حرارة الجو.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن، عثور الأهالي على جثة طفل طافية على سطح ترعة البحر اليوسفي.

تقاصيل الحادث

بإنتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، تم انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي قررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، والتصريح بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

غرق طفلين

يشار أن مركز سمالوط شهد يوم 12 يونيو الجاري، غرق طفلين في نهر النيل، أثناء الاستحمام بالقرب من دير السيدة العذراء، هربا من حرارة الجو، تزامنا مع الاحتفال بمولدها السنوي، بشرق النيل.

وبالانتقال والفحص تبين غرق كلا من: ميلاد وحيد 16 عاما، وروماني ماري 16 عاما، ويقيمان بقرية نزلة فرج الله التابعة لمركز المنيا، كما تبين أنهما كان يسبحان في النهر وجرفهما التيار وغرقا عقب ذلك.

محضر النيابه

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وإنتداب مفتش صحة لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثتين التي تم انتشالهما لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنهما عقب ذلك، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.

