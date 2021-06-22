افتتاح معمل الأدلة الرقمية بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، معمل الأدلة الرقمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



رافقه خلالها الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة هالة حلمي زايد عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ووكلاء وأساتذة الكلية.



وخلال الافتتاح وجه الجيزاوي، بأن يكون معمل الأدلة الرقمية ليس فقط معمل أكاديمي بل يكون خدمي يقدم خدماته للمجتمع المدني حتى يجرى التوسع فيه وإنشاء مراكز تميز ومعامل أخرى تستخدم في المعمل الأكاديمي وخدمة المجتمع المحيط به.



وأشار الجيزاوي إلى أن المعمل يعتبر هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويستوعب 20 طالب في نفس الوقت، بالإضافة إلى أن المعمل يوفر التدريب العملي والتطبيقي لحوالي 10 مقررات داخل البرنامج.



من جانبه قال الدكتور تامر سمير، إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، يوجد بها ثلاث برامج متميزة هدفها الأساسي هو تقديم خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل وهذه تعتبر استراتيجية الجامعة.



وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن معمل الأدلة الرقمية يعتبر نقلة نوعية على مستوى الجامعات المصرية، وإضافة جديدة من أجل إكساب الطلاب مهارات جديدة في تخصصهم.



وأوضحت الدكتورة هالة حلمي زايد، أن المعمل تم وضع خطة مستقبلية له من أجل اعتماده من الجهات المختصة، بالإضافة إلى عمل بروفايل للخدمات سواء استشارات أو تدريب للمجتمع المدني، مشيرة الى أن هناك معامل على وشك الانتهاء منها بالكلية وهي معمل الروبوتات، ومعمل الذكاء الاصطناعي ومعمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء.