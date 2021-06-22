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جامعة القاهرة: وقف قيد حنين حسام لحين صدور حكم نهائي بحقها

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، موقف حنين حسام الطالبة المقيدة بالجامعة، وذلك بعد الحكم عليها 10 سنوات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن جامعة القاهرة قررت وقف قيد الطالبة، بعد صدور حكم أول درجة بحقها، وذلك حتى يصبح الحكم الصادر باتًا ونهائيًا.

وأردف أن لوائح الجامعة تقر بفصل الطالب في حال أنه ارتكب جرم مخل بالشرف، موضحًا أنه تم القبض على حنين حسام في المنوفية فجر اليوم، وسوف يتم إعادة المحاكمة حضوريًا.

وأكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنه لا عقوبة أو فصل أو اتخاذ أي موقف بحق أي طالب قبل الحكم النهائي.

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