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"التموين" تشتري 84 ألف طن زيت في مناقصة
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:13 م
أحمد فشير
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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء ٨٤ ألف طن زيت طعام خام صب منها.
وأوضحت التموين، في بيان لها، أن الكمية المشترى تتكون من ٧٣٥٠٠ الف طن زيت مستورد و٦٣ ألف طن زيت صويا مستورد و ١٠٥٠٠ طن زيت عباد مستورد و١٠٥٠٠ طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه.
وكشفت الوزارة، عن ارتفاع المخزون الاستراتيجي للبلاد من الزيوت ليكفي ٦.٥ شهر.
وجدير بالذكر، قررت التموين تحريك أسعار الزيت بداية من الشهر الجاري على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنية، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنية للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية او القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
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