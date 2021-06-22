"التموين" تشتري 84 ألف طن زيت في مناقصة





تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء ٨٤ ألف طن زيت طعام خام صب منها.





وأوضحت التموين، في بيان لها، أن الكمية المشترى تتكون من ٧٣٥٠٠ الف طن زيت مستورد و٦٣ ألف طن زيت صويا مستورد و ١٠٥٠٠ طن زيت عباد مستورد و١٠٥٠٠ طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه.





وكشفت الوزارة، عن ارتفاع المخزون الاستراتيجي للبلاد من الزيوت ليكفي ٦.٥ شهر.



