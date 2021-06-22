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تنبأ بوفاته قبل ساعات.. شهيد لقمة العيش بالمنوفية: لما اموت افتكروني

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة الشهداء على الشابين المتوفيين، ونعى عدد كبير من الأهالي الشهداء والذين أطلقوا عليهم «شهداء لقمة العيش».

فقد لقي شابان مصرعهما بمدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك أثناء قيامهما بتركيب إحدى اللوحات الإعلانية من فوق “سقالة” من الخشب، وتم تحويلهما إلى مستشفى الشهداء ولكن فشلت محاولات إنقاذهما وتوفيا في الحال.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطار من مأمور مركز الشهداء بوفاة شابين وهم “أ، ز” و“ح، أ” مقيمان مركز الشهداء إثر سقوطهما من فوق سقالة خشبية، أثناء قيامهما بتعليق إحدى اللوحات الإعلانية بدائرة المركز.

وكان أنس زوين قد تنبأ بوفاته، حيث نشر قبل ساعات الحادث على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لما أموت ابقوا افتكروني بالخير.. علشان عمري ما كنت وحش مع حد».

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة الشهداء َبسقوط شابين من فوق سقالة خشبية، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان الحادث وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تنبأ بوفاته قبل ساعات.. شهيد لقمة العيش بالمنوفية: لما اموت افتكروني
تنبأ بوفاته قبل ساعات.. شهيد لقمة العيش بالمنوفية: لما اموت افتكروني

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