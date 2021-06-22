وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة



فى الالعاب الاتية ( كرة طائرة جلوس - تنس الطاولة - رفع الاثقال - العاب قوى ( 100م عدو - دفع جله ) بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى



وقد تنافس كل من مركز المنصورة ومركز الجمالية على كل الالعاب واسفرت النتائج كالاتى فوز مركز الجمالية على مركز المنصورة فى الكرة الطائرة كما فاز مركز الجمالية على مركز المنصورة فى العدو.



كما فاز مركز المنصورة فى التنس الطاولة ورفع الاثقال ودفع الجله على مركز الجمالية.



حضر الدكتور محمد رمضان مدير عام الادارة العامة للرياضة والاستاذ احمد عبد العال محمد منسق المشروع القومى للافراد ذوى الاعاقة بوزارة الشباب والرياضة والكابتن على عبد الرحمن متابع وادارى المشروع والكابتن محمد الطنايحى مدرب المشروع والكابتن انيس محمد زهير مدرب المشروع.



وفى نهاية اللقاء قام علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والاستاذ احمد عبد العال منسق المشروع بالوزارة بتسليم الفرق الفائزة الجوائز واخذ الصور التذكارية مع كل الفرق المشاركة فى اللقاء



ياتى المشروع في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة الكبير بذوى الاعاقة وتوجيهاته بضرورة دمجهم فى المجتمع والحفاظ علي حقوقهم في أن ينضموا إلى النوادي وصالات الألعاب الرياضية ويشاركوا فى البطولات واللقاءات والفاعليات الرياضية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وتحت اشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.



شهد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مساء اليوم الثلاثاء اللقاء الرياضى المجمع فى لذوى الاعاقة على مستوى محافظـــــة الدقهليــــة.