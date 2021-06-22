Advertisements

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مساء اليوم الثلاثاء اللقاء الرياضى المجمع فى لذوى الاعاقة على مستوى محافظـــــة الدقهليــــة.

فى الالعاب الاتية ( كرة طائرة جلوس - تنس الطاولة - رفع الاثقال - العاب قوى ( 100م عدو - دفع جله ) بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى

وقد تنافس كل من مركز المنصورة ومركز الجمالية على كل الالعاب واسفرت النتائج كالاتى فوز مركز الجمالية على مركز المنصورة فى الكرة الطائرة كما فاز مركز الجمالية على مركز المنصورة فى العدو.

كما فاز مركز المنصورة فى التنس الطاولة ورفع الاثقال ودفع الجله على مركز الجمالية.

حضر الدكتور محمد رمضان مدير عام الادارة العامة للرياضة والاستاذ احمد عبد العال محمد منسق المشروع القومى للافراد ذوى الاعاقة بوزارة الشباب والرياضة والكابتن على عبد الرحمن متابع وادارى المشروع والكابتن محمد الطنايحى مدرب المشروع والكابتن انيس محمد زهير مدرب المشروع.

وفى نهاية اللقاء قام علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والاستاذ احمد عبد العال منسق المشروع بالوزارة بتسليم الفرق الفائزة الجوائز واخذ الصور التذكارية مع كل الفرق المشاركة فى اللقاء

ياتى المشروع في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة الكبير بذوى الاعاقة وتوجيهاته بضرورة دمجهم فى المجتمع والحفاظ علي حقوقهم في أن ينضموا إلى النوادي وصالات الألعاب الرياضية ويشاركوا فى البطولات واللقاءات والفاعليات الرياضية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وتحت اشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشهد اللقاء الرياضى ومنافسات ذوى الاعاقة

أخبار تهمك

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

نجم روما مطلوب في ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

06:12 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

05:25 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى