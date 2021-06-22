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خبر سار للأهلي قبل موقعة الإياب أمام الترجي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك أكرم توفيق وبدر بانون، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم في بداية تحضيراته لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

 

وشارك توفيق وبانون في مران الأهلي الجماعي بعد التخلص من حالة الإجهاد العضلي التي اشتكى منها الثنائي عقب مباراة الترجي في تونس.

 

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي مساء اليوم للحديث في الجوانب الفنية والخططية وتصويب الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب برادس.

 

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا لمدة ٤٨ ساعة لمزيد من التركيز قبل مباراة العودة أمام الترجي، التي يسعى الفريق خلالها لحسم التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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