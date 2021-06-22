موعد مباراة بلجيكا المقبلة في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة منتخب بلجيكا في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠".





وحسم منتخب بلجيكا صعوده لدور الستة عشر من بطولة يورو ٢٠٢٠ بشكل رسمي عقب الفوز على فنلندا أمس في اخر جولة من دور المجموعات.





وصعد المنتخب البلجيكي إلى دور الستة عشر من بطولة يورو ٢٠٢٠ بالعلامة الكاملة عقب تصدره لجدول ترتيب مجموعته في البطولة برصيد ٦ نقاط.





وسيلعب منتخب البرازيل مباراة دور الستة عشر من بطولة يورو ٢٠٢٠ يوم الأحد المقبل ٢٧ يونيو ولكن لم يتم تحديد الطرف الثاني بعد.