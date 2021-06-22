هل ترفع الحكومة أسعار البنزين مجددا في يوليو؟.. وزير البترول الأسبق يوضح

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إن الشفافية والوضوح من سمات الجمهورية الجديدة وينطبق ذلك على وضع أسس إعادة تسعير المنتجات البترولية بصفة دورية كل 3 أشهر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأسس واضحة في تحديد أسعار البنزين والسولار تتعلق بسعر الخام المصري والخام المستورد أو الذي نحصل عليه من الشريك الأجنبي ومصاريف التشغيل وسعر صرف الدولار.



وأكد أن حسابات عناصر التكلفة سهلة وبسيطة مؤكدا أن بند سعر الدولار ليس في مقدمة العوامل خاصة أننا لسنا من الدول المصدرة ولكن نتأثر بالكميات التي نستوردها.



وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ثبات في مقدار الاستهلاك متوقعا عدم تحريك الأسعار في الفترة المقبلة خاصة الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل لثبات معامل الأسعار.

