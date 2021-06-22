نجم الأهلي يعلن جاهزيته لمباراة الترجي التونسي

شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الأهلي الجماعي مساء اليوم استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي، في إياب الدور نصف النهائي، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تونس.

وشارك متولي في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من إصابته التي اشتكى منها في العضلة الخلفية، والانتهاء من تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التي تقام مساء السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، بعد انتهاء الراحة التي استمرت ٤٨ ساعة للتخلص من الإجهاد العضلي.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الترجي بهدف دون رد في جولة الذهاب بنصف النهائي الإفريقي التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى لحسم التأهل إلى الدور النهائي في البطولة خلال مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.