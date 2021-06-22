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برلمانية: مصر واليونان يربطهما علاقات تاريخية وثيقة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قالت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، إن قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين، تؤكد متانة وقوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر واليونان.

وأضافت "شوقي" في تصريحات صحفية لها، اليوم الثلاثاء، أن مصر واليونان دولتين شقيقتين تربطهما علاقات وثيقة في العديد من المجالات، لاسيما المجال الاستثماري، والمجال الاقتصادي، وتابعت: "قمة تاريخية من المرتقب أن يعقبها تعاون في مجالات أخرى عديدة".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تلك القمة تبث وتؤكد قوة وثقل الدولة المصرية في المنطقة بأسرها، موجهة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد مصر إلى مكانتها المرموقة والمعروفة.


وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات مع اليونان شهدت تناميًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
وأضاف "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس وزراء اليونان في قصر الاتحادية، أن هناك تعاونا فريدا ونموذجا يحتذى به في تحقيق كيفية التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي، موضحًا: "اتفقت مع دولة رئيس الوزراء اليوناني على أهمية تحقيق طفرة نوعية في كافة مجالات التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين، خاصة زيادة قيمة التبادل التجاري وتفعيل التعاون في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم التعاون السياحي والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين".

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