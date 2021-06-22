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الضرائب تفتح باب الالتماس على نتيجة إعلان الوظائف رقم 1 لسنة 2020

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن فتح باب التقدم بطلبات التماس على النتيجة النهائية لمسابقة مصلحة الضرائب المصرية (الاعلان رقم ١  لسنة ٢٠٢٠ ) والخاصة بالتعاقد على وظيفة مأمور ضرائب فحص ومأمور ضرائب حصر، وذلك على الموقع الالكترونى السابق إعلان النتيجة النهائية للمسابقة عليه: 

 https://jobs.mof.gov.eg/

على ان يكون ذلك لمدة اسبوع واحد فقط اعتباراً من يوم الاربعاء ٢٠٢١/٦/٢٣ ، وذلك فقط بالنسبة للمتقدمين الذين قد سبق إعلانهم باجتيازهم لاختبارات التقييم الإلكترونية بنجاح وخاضوا المقابلات الشخصية السابق انعقادها.
وأوضح بيان لمصلحة الضرائب المصرية أن الالتماس يكون لإعادة رصد مجموع درجتى اختبار التقييم الإلكترونى والمقابلة الشخصية، وكذلك إعادة فحص ترتيب المتقدم بالنسبة للمحافظة المتقدم إليها، مضيفًا أنه في حالة وجود أى ملاحظات فإنه يمكن التقدم بها على البريد الالكترونى التالي:


الذي سيتم تخصيصه لهذا الغرض اعتباراً من ٢٣يونيو ٢٠٢١، على أن تكون الملاحظات مختصرة، وأن يتم توضيح البيانات التالية بالبريد الالكترونى المرسل: اسم المتقدم رباعياً، والرقم القومى للمتقدم، والمحافظة المتقدم اليها، مشيرًا إلى أنه سيتم فحص طلبات الالتماس المقدمة، والرد عليها فى موعد غايته اسبوع من تاريخ إغلاق باب التقدم بطلبات الالتماس.

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