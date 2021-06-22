رباب الشريف تقدم حفل ختام مهرجان الإسماعيلية على قناه "نايل سينما"









يختتم اليوم مهرجان الاسماعيليه الدولي للافلام القصيرة و التسجيله فعلياته و تنقل قناه نايل سينما حفل الختام و توزيع الجوائز علي الهواء مباشرة مع رباب الشريف

بحضور عدد من نجوم السينما و صناع الافلام حيث انفردت رباب الشريف و قناه نايل سينما بنقل الافتتاح يقام المهرجان في دورته ال٢٢ برعايه وزارة الثقافه برئاسه الدكتوره إيناس عبد الدايم و يراس المهرجان الناقد عصام زكريا و تم تكريم رموز سينمائيه كالناقد كمال رمزي و مخرجه الرسوم المتحركه فايزة حسين و الراحله الفنانه رجاء الجداوي يشارك عدد من الفنانين الكبار منهم النجمه صفيه العمري و احمد بدير و سلوي محمد علي و احمد كمال و احمد وفيق بافلام في قسم نجوم في افلام قصيرة