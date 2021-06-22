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رباب الشريف تقدم حفل ختام مهرجان الإسماعيلية على قناه "نايل سينما"
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:07 م
الفجر الفني
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يختتم اليوم مهرجان الاسماعيليه الدولي للافلام القصيرة و التسجيله فعلياته و تنقل قناه نايل سينما حفل الختام و توزيع الجوائز علي الهواء مباشرة مع رباب الشريف
بحضور عدد من نجوم السينما و صناع الافلام حيث انفردت رباب الشريف و قناه نايل سينما بنقل الافتتاح يقام المهرجان في دورته ال٢٢ برعايه وزارة الثقافه برئاسه الدكتوره إيناس عبد الدايم و يراس المهرجان الناقد عصام زكريا و تم تكريم رموز سينمائيه كالناقد كمال رمزي و مخرجه الرسوم المتحركه فايزة حسين و الراحله الفنانه رجاء الجداوي يشارك عدد من الفنانين الكبار منهم النجمه صفيه العمري و احمد بدير و سلوي محمد علي و احمد كمال و احمد وفيق بافلام في قسم نجوم في افلام قصيرة
حيث تم تكريمهم اثناء فاعليات المهرجان لاسهامهم في دعم الافلام الروائيه القصيرة و شباب المخرجين تم نقل حفل الافتتاح مع المخرجه دعاء احمد و اعداد محمود عبود و يتولي اخراج الختام المخرجه ايمان الشرقاوي و الاعداد لمحمود عبود تحت اشراف رئيس قناه نايل سينما السيناريست سيد فؤاد
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