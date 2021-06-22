Advertisements

القيادة المركزية الأمريكية تعلن انسحاب 50% من قواتها في أفغانستان

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انسحاب ما يزيد على 50% من قواتها في أفغانستان، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس جو بايدن الخاص بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بشكل كامل بحلول 11 سبتمبر المقبل.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في بيان عبر "تويتر"،  حول انسحاب قواتها من أفغانستان: "تقدر القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أكثر من 50% من مجمل عملية الإخلاء".

وأضافت: "سلمت الولايات المتحدة رسميا 6 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية ونتوقع تسليم قواعد ومعدات عسكرية إضافية في المستقبل، مما يدعم قوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إلى أنه "لأسباب تتعلق بأمن العمليات وللحفاظ على أمن القوات لن نقوم بتحديث النسبة المئوية لعملية الإخلاء من الآن فصاعدا".

ويوم الخميس الماضي، كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال اجتماع الأسبوع الماضي على حصول تركيا على دور قيادي في تأمين مطار كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وبدأت الولايات المتحدة، بعد 20 عاما، سحب قواتها المتبقية من أفغانستان وعددها 2500، وتستهدف الانسحاب تماما بحلول 11 سبتمبر.

ويعتزم نحو سبعة آلاف من القوات غير الأمريكية، وتتألف في معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا-، المغادرة بحلول الموعد نفسه.

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ أقل من ساعتين

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

نجم روما مطلوب في ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

06:12 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

05:25 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى