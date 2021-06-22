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عزة مصطفى تعرض مأساة توأم بلا أوراق ثبوتية.. تزوجت أمهم عرفيًا فتركها الزوج وهرب قبل الولادة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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عرضت الإعلامية عزة مصطفى، قصة طفلين شقيقين من القنطرة شرق يدعيان محمد ومحمود، يعيشان رفقة شقيقهم من والدتهم ولا توجد لهم أوراق ثبوتية.

وقالت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التوأم جاء نتيجة زواج عرفي، حيث تزوجت الأم عرفيا وعندما علم الزوج بحملها هرب منها دون قيد الطفلين واستخراج شهادة ميلاد لهما.

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى، أن الأم ماتت بعد الولادة لإصابتها بأمراض خطيرة، حيث لا يوجد ما يثبت نسب الطفلين أو اسم والدهما، حيث لهما أخ أكبر من الأم يعيشان معه.

ومن ناحية أخرى قال شقيقهم الأكبر، أنه كان يعيش مع والدته رفقة التوأم ولكنها أصيبت بمرض السرطان وتوفيت، موضحا أنه ووالدته كانا يعلمان بعدم وجود أوراق ثبوتية لمحمد ومحمود وسارعت الأم لتحرير محضر ولكنها لم تتمكن من الوصول لزوجه.

وقال كريم الشقيق الأكبر للتوأم أن محمد ومحمود لم يلتحقا بأي مدرسة، لافتا إلى أنه يقيم رفقة محمد ومحمود في القنطرة شرق، ولديه شقيق أكبر يقضي الخدمة العسكرية بينما يعمل هو في أحد المحلات ليجد أموالا ينفق بها على أخويه، معربا عن أمله في استخراج أوراق لهما ثبت هويتهما.

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