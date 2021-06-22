Advertisements

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الاربعاء، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية بينما يكون طقس شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الأربعاء ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا
الأربعاء، حيث تشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي ٣ أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء:  القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أخبار تهمك

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الكشف عن التفاصيل المالية بصفقة انتقال كريم فؤاد للأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم روما مطلوب في ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مروان محسن يصدم إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لإنهاء صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من العودة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رحلت لهذا السجن.. القصة الكاملة للقبض على حنين حسام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

06:12 م

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

01:00 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة والاستثمار برأس المال البشري

05:25 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة المهاجم الأجنبي

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى