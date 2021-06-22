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الرئيس السيسي يستجيب للتوأم محمد ومحمود لاستخراج شهادات ميلاد.. فيديو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعلنت الإعلامية عزة مصطفى استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفلين التوأم محمد ومحمود لاستخراج شهادات ميلاد لهما.

وقالت عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد "، إن حالة الطفلين معقدة وصعبة فقد تزوجت الأم عرفيا وسافر الوالد وتوفت الأم دون القدرة على تسجيل الطفلين.

ومن ناحية أخرى قال شقيقهم الأكبر، أنه كان يعيش مع والدته رفقة التوأم ولكنها أصيبت بالمرض وتوفيت، موضحا أنه ووالدته كانا يعلمان بعدم وجود أوراق ثبوتية لمحمد ومحمود وسارعت الأم لتحرير محضر ولكنها لم تتمكن من الوصول لزوجه.

وقال كريم الشقيق الأكبر للتوأم أن محمد ومحمود لم يلتحقا بأي مدرسة، لافتا إلى أنه يقيم رفقة محمد ومحمود في القنطرة شرق، ولديه شقيق أكبر يقضي الخدمة العسكرية بينما يعمل هو في أحد المحلات ليجد أموالا ينفق بيها على أخويه، معربا عن أمله في استخراج أوراق لهم ثبت هويتهم.

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