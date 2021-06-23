Advertisements

8 تصريحات مهمة من وزيرة البيئة خلال افتتاح أول نموذج لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 08:01 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
Advertisements
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائي بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا.

وترصد "الفجر" أبرز تصريحات وزيرة البيئة خلال افتتاح أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة:

١-أكدت وزيرة البيئة أن المشروع هو قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التي تسعى وزارة البيئة لخلقها كنماذج رائدة تقدم حلولا للمشكلات البيئية وتساعد على تحسين البيئة المصرية من منظور اقتصادي واجتماعي يضمن تحقيق التنمية المستدامة.

٢-وأوضحت فؤاد أن المشروع يأتي ضمن اجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وهما إنشاء البنية التحتية والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية.

٣- شددت الوزيرة على حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة، معلقة: "كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازي".

٤- وقالت وزيرة البيئة: "بدأنا في إنشاء البنية التحتية في ٢٠١٨ وأيضا العمل على إعداد أول قانون لإدارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢٠".

٥- وتابعت: "كنا أن المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادي وفرص للعمل والاستثمار".

٦- واستكملت الوزيرة: "رغم أهمية التعاون مع شركاء التنمية في استقدام التكنولوجيات المتطورة، لكن منذ اليوم الأول للعمل بهذا المشروع ورغم تعثره قامت الجهات الوطنية كالهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربي على توطين هذه التكنولوجيا والعمل على نشرها، وتعد تلك التكنولوجيا استكمال لمساهمات وزارة البيئة في مبادرة "حياة كريمة" التي بدأت مع نشر فكر وحدات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لتحويلها لطاقة للأغراض المنزلية وسماد عضوي".

٦- وكشفت وزيرة البيئة أن مشروع التغويز اللاهوائي يأتي كنموذج آخر للتعامل مع المخلفات الزراعية والبلدية لإنتاج سماد وكهرباء، موضحة أن التوسع في إتاحة التكنولوجيات التي تتناسب مع اختلاف طبيعة المحافظات المصرية يساعد على نجاح التنفيذ والتطبيق".

٧-أضافت أن المشروع لا يساعد فقط على حل مشكلة محلية لإحدى القرى المصرية ولكن يساعد أيضا على وفاء مصر بالتزاماتها الدولية.

٨-ووجهت وزيرة البيئة الشكر لكل من ساهم في الخروج بهذا المشروع،.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وليد سليمان يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يحسم مصير فينيسيوس مع ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عرض أوروبي مغري لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد..انفعال بسمة وهبة على الهواء بعد قضية مودة الأدهم وحنين حسام

منذ 7 دقائق

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 13 ساعة

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة وزنها ذهب تفتح باب العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة تتوجه للفيوم لافتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يفتتحان أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة بالتغويز اللاهوائى بقرية قلهانة بالفيوم

محافظ الفيوم: المشروع وسيلة آمنة لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يفتتحان أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة بالتغويز اللاهوائى بقرية قلهانة

وزيرة البيئة: التغويز اللاهوائي قصة نجاح جديدة لخلق حلول بيئية من منظور اجتماعي واقتصادي ونموذج لوفاء مصر بالتزاماتها

"ياسمين فؤاد" التغويز اللاهوائى يستهدف توطين التكنولوجيا وخلق فرص للاستثمار في المخلفات وفرص عمل للشباب بالفيوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. كلوب يستقر على بديل محمد صلاح

عاجل.. حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

07:36 م

بعد طول انتظار.. الأهلي يجدد لنجم الفريق

07:01 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

12:06 ص

الصحة تكشف بشرى سارة عن موعد إنتاج لقاح "سينوفاك" في مصر

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى