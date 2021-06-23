8 تصريحات مهمة من وزيرة البيئة خلال افتتاح أول نموذج لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائي بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا.





وترصد " الفجر " أبرز تصريحات وزيرة البيئة خلال افتتاح أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة:





١-أكدت وزيرة البيئة أن المشروع هو قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التي تسعى وزارة البيئة لخلقها كنماذج رائدة تقدم حلولا للمشكلات البيئية وتساعد على تحسين البيئة المصرية من منظور اقتصادي واجتماعي يضمن تحقيق التنمية المستدامة.





٢-وأوضحت فؤاد أن المشروع يأتي ضمن اجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وهما إنشاء البنية التحتية والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية.





٣- شددت الوزيرة على حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة، معلقة: "كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازي".





٤- وقالت وزيرة البيئة: "بدأنا في إنشاء البنية التحتية في ٢٠١٨ وأيضا العمل على إعداد أول قانون لإدارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢٠".





٥- وتابعت: "كنا أن المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادي وفرص للعمل والاستثمار".





٦- واستكملت الوزيرة: "رغم أهمية التعاون مع شركاء التنمية في استقدام التكنولوجيات المتطورة، لكن منذ اليوم الأول للعمل بهذا المشروع ورغم تعثره قامت الجهات الوطنية كالهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربي على توطين هذه التكنولوجيا والعمل على نشرها، وتعد تلك التكنولوجيا استكمال لمساهمات وزارة البيئة في مبادرة "حياة كريمة" التي بدأت مع نشر فكر وحدات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لتحويلها لطاقة للأغراض المنزلية وسماد عضوي".





٦- وكشفت وزيرة البيئة أن مشروع التغويز اللاهوائي يأتي كنموذج آخر للتعامل مع المخلفات الزراعية والبلدية لإنتاج سماد وكهرباء، موضحة أن التوسع في إتاحة التكنولوجيات التي تتناسب مع اختلاف طبيعة المحافظات المصرية يساعد على نجاح التنفيذ والتطبيق".





٧-أضافت أن المشروع لا يساعد فقط على حل مشكلة محلية لإحدى القرى المصرية ولكن يساعد أيضا على وفاء مصر بالتزاماتها الدولية.



