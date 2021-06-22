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محافظ الأقصر يستقبل وفد من مؤسسة "اسمعونا" لبحث سبل التعاون المستقبلية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفد من مؤسسة اسمعونا لبحث سبل التعاون المستقبلية بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمؤسسة في مجال العمل الاجتماعي وتنفيذ الأنشطة التنموية بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة جهود المؤسسة في المشاركة بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت، كما تم بحث إنشاء مركز إعاقة متطور بالمحافظة.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر، بجهود المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية في التعاون المثمر والفعال إلى جانب جهود الدولة للمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتحقيق حياة كريمة لهم.

حضر اللقاء السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، وجمال عبدالناصر أمين الصندوق بالمؤسسة، والدكتورة رنا زيدان الأمين العام للمؤسسة، ومصطفى حرز الله مدير قطاع الصعيد للمؤسسة.

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