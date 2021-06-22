الهند تتحدث عن خصائص وخطورة "دلتا بلس"





حذر الكونسورتيوم الهندي لجينوم فيروس كورونا (INSACOG) من خطورة طفرة "دلتا بلس" الهندية من فيروس كورونا، وأكد أنها "تبعث على القلق".

وأشار الكونسورتيوم الهندي إلى أن من خصائص "دلتا بلس"





(B.1.617.2.1) "سرعة انتشارها وارتباطها الأقوى بمستقبلات الخلايا الرئوية واحتمال تجاوبها المنخفض مع الأجسام المضادة أحادية النسيلة".





وتتميز "دلتا بلس" عن باقي طفرات "النسخة الهندية" بوجود طفرة في بروتين "سبايك" التابع لها، يمكن أن تقلل من فعالية اللقاح والأجسام المضادة الموجودة لدى المتعافين من مرض "كوفيد-19" والأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضده.



