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15 معلومة عن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة.. اعرفها
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 07:05 ص
مارينا بشارة
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افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي اليوم بقرية قلهانه بمحافظة الفيوم.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي:
١- يعد مشروعًا رائدًا يتم لأول مرة في مصر.
٢- يحول المشروع القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد.
٣- يُستخدم الغاز المُولد في تشغيل مولد الكهرباء، ويتم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء.
٤-تعمل الوحدة على انتاج الكربون الحيوى الذى يعتبر من أحسن المخصبات الزراعية.
٦- كما يقوم بتحويل حوالى من ٢٥٪إلى ٣٠٪ من مدخلات النظام إلى كربون حيوى.
٧-سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع فى باقى محافظات الجمهورية نظرًا لكونه مشروع صغير لايستلزم إستثمارات كبيرة.
٨-سيساهم إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة على تشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال.
٩- ينتج المشروع ١٠٠كيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية من ١٠٠كيلو جرام ساعة من المخلفات.
١٠-يهدف إلى توفير تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن.
١١-يستخدم نظام تكنولوجيا متطور ذو عائد إقتصادى يضمن الإستدامة.
١٢-يحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض.
١٣-يمنع الحرق العشوائى للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وأنتشار للغازات الملوثة.
١٤-يوفر أيضًا فرص عمل للشباب فى المناطق الريفية.
١٥-فكرة المشروع تقوم على التغويز اللاهوائى حيث أنها عملية لا تحرق المخلفات الصلبة مباشرة بل تقوم بتكسير الجزيئات مع الحرارة وفصلها فى غياب الهواء وبعد ذلك يعاد تكوينها لتشكيل الغازات وهى خليط من غازات الهيدروجين وأول اكسيد الكربون وبعض غازات الميثان والإيثيلين وثانى أكسيد الكربون،والكربون الحيوى.
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