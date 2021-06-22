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مدير القصر العيني الفرنساوي: 95% نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا بالموجة الثالثة (فيديو)

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:24 م
شيماء حسن
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قال عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن هناك انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات انخفض من نسبة 80 إلى 85%.

وأضاف "الحديدي" في حواره عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أنه حاليًا يتم دخول المستشفيات للحالات الحرجة والشديدة والتي تحتاج إلى الدخول لغرفة العناية المركزة، مؤكدًا أن نسبة الشفاء تصل إلى 95%.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات في الموجة الحالية قليلة ولكن الإصابات الشديدة هي الأكثر عنها في الموجة الأولى بعد تطبيق العزل المنزلي على الحالات البسيطة والمتوسطة، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة الحصول على التطعيمات لحماية مصر من الإصابة بالفيروس.

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