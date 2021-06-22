اكتئاب حاد.. تحقيقات موسعة في انتحار طالب بذبح نفسه بمصر القديمة

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية اليوم الثلاثاء وذلك بعد استلام تقرير الطب الشرعي الخاص بانتحار طالب جامعي بطعن نفسه عدة طعنات حتي لقي مصرعه، أنه لا يوجد شبه جنائية بالحادث وبفحص الجثة تبين وجود جرح قطعي باليدين وذبح غائر بالرقبة أدي إلي نزيف حاد وتوقف الأجهزة الحيوية بالجسم والوفاة.



كما استمعت النيابة إلي أقوال أسرة الطالب والذين قالوا أنه في الشهور الأخيرة كان يعاني من أكتئاب حاد وكان يتناول أدوية له، مما جعله يبتعد عن أصدقائه وجامعته واصبح شخص نطوائي، ويوم الواقعة دخل عليه والده وتفاجاء بسقوطه علي الأرض وسط بركة من الدماء.





تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من الخدمات الأمنية المعنية بمستشفى قصر العيني، بوصول خ س، 20 سنة، طالب مصاب بعدة طعنات متفرقة وجرح ذبحي بالرقبة، وجرح قطعي باليدين، وتُوفي المصاب في أثناء إسعافه، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة.



وتستجوب رجال المباحث أسرة المتوفي للوقوف علي ملابسات الواقعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.