مصلحة الضرائب تعلن عن مجموعة كبيرة الوظائف الجديدة





أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (416) مأمور ضرائب فحص – مأمور ضرائــب حصر، بالإضافة الى عدد (37) مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، على أن يكون المتقدمين موزعين جغرافياً وفقاً للتوزيع الجغرافي المبين بالإعلان رقم (1) لسنة 2021 الذي أصدرته المصلحة في هذا الشأن.





وأوضح بيان مصلحة الضرائب المصرية بأنه يشترط للتقدم فى هذا الإعلان أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون لائقاً طبياً، ومن المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى فى تاريخ هذا الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً فى تاريخ هذا الإعلان.





وبالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص – مأمور ضرائــب حصر، أشار البيان الى أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل، اما بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني فيشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في علوم الحاسب الالي أو تكنولوجيا المعلومات او الاحصاء وعلوم الحاسب او نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.





كما أوضح بيان مصلحة الضرائب المستندات المطلوبة للتقدم وهى استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية للمستوفين لشروط التقديم، و تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهى البطاقة) للمتقدم على الموقع، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان ، وكذلك تحميل صورة من شهادة الميلاد المميكنة، وتحميل صورة من شهادة المؤهــل الدراسي الحاصل عليه، وتحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور، وكذلك تحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية، وتحميل صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية) للمتقدم.





وأكد بيان المصلحة أنه يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية وذلك بنسبة 75% على الأقل في المجالات المبينة بالإعلان.





وأضاف البيان أنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية فقط، كما سيتم طلب أصول المستندات المطلوبة بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء كشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم. ويتم الاختيار وفقاً للأعلى ترتيباً في المجموع الكلى للدرجات من مجموع درجات الإختبار والمقابلة الشخصية – حال وجود عدد متقدمين مستوفين اكبر من العدد المطلوب – في نطاق كل محافظة بشكل منفصل.





ومن الجدير بالذكر أن اصدار المصلحة للإعلان رقم (1) لسنة 2021 جاء تزامناً مع قيام المصلحة بإعلان النتيجة النهائية لمسابقتي المصلحة (للإعلان رقم 1 و 2 لسنة 2020) ، واللتان أسفرتا عن ترشيح اجمالى عدد (1547) متقدم للتعاقد معهم بواسطة المصلحة خلال الأيام القادمة، من بينهم عدد (1014) متقدم من الاناث، بينما بلغ عدد الذكور (533) متقدم، موزعين جغرافيا على جميع محافظات الجمهورية، وفقاً لترتيبهم في المحافظات التي تقدموا اليها.