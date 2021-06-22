«لن يشهد أي فعاليات ثقافية بسبب كورونا» .. تعرف على تفاصيل معرض الكتاب هذا العام

قال هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن اختيار شعار "القراءة حياة" لمعرض الكتاب، جاء لأنه معبرًا عن حالة نعيشها في ظل جائحة كورونا، وهي شغل أوقات الفراغ بعمل مفيد، مضيفًا أن القراءة غذاء العقول وتجعل الأفق أكثر اتساعًا ونضجًا لدى القارئ.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذُاع على فضائية "صدى البلد"، أنّ معرض الكتاب سيكون مختلفًا هذا العام عن سابقيه، وستكون مهمته الأصلية تسويق الكتب، لكي يتم التغلب على المعوقات التي تواجه صناعة النشر، موضحًا أن ذلك سيكون من خلال جزئين: أولهما أن يقام المعرض في موعده المقرر، وثانيهما تدشين المنصة الإلكترونية للمعرض، والتي تعتبر الإضافة الأهم، ووظيفتها تنظيم حجر التذاكر، عن طريق كود يتم ارسالة إلى القارئ، ويختار من خلاله اليوم الذي ينوي فيه زيارة المعرض، كما أنها تعمل مجانًا لأول مرة.



وتابع أن المنصة الإلكترونية مفتوحة الآن، ومتاحة لكل زائر، على أن يكون أقصي عدد للتذاكر التي يستطيع الفرد حجزها 4 فقط، مشيرًا إلى أنه ينبغى على الزائر تحديد الموعد الذي ينوي فيه زيارة المعرض، بداية من توقيت افتتاح المعرض، والذي يبدأ رسميًا يوم 30 يونيو، لكنه سيفتح للجمهور في 1 يوليو لمدة 15 يومًا.



وأردف أن المنصة الإلكترونية تتميز أيضًا بميزة جديدة لأول مرة في العالم، وهي لوحة "3D" يستطيع القارئ من خلالها تفقد كل أورقة المعرض، والاطلاع على جميع الأعمال قبل شرائها، مضيفًا أن أي أحد يستخدم الإنترنت يمكن أن يتعامل مع المنصة بسهولة



وأشار إلى حالة معارض الكتاب ما زلات كما كانت قبل جائحة كورونا، ولكن ينقصها التفاعل، لافتًا إلى أنه تمّ تأجيل "ضيف الشرف" هذا العام، لأنه كان مرتبطًا بالفعاليات على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يحول تنفيذه في ظل جائحة كورونا.



واستطرد، أنه لدينا ناشرين من 25 دولة، ويبلغ إجمال الناشرين 1200 ناشرًا ما بين عربي وأجنبي، وهو ما يعتبر زيادة 15% عن المعدلات السابقة، لافتًا إلى أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "ثقافتك كتابك" بمشاركة 11 ناشرًا من قطاع الناشرين، والتي تهدف إلى تسويق الكتاب ذو السعر المنخفض، ولديها نظام خاص تعمل وفقه، كما لا يزيد سعر أي كتاب ضمنها عن 20 جنيها.

