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إيقاف عامل بأوقاف الشرقية لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قررت مديرية الأوقاف بالشرقية، بإشراف الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة، إيقاف العامل " احمد. س. ع " بمسجد البنوية التابع لإدارة أوقاف أبو كبير شرق، بندر أبو كبير عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.


وقال بيان مديرية الأوقاف بالشرقية، أنه تم رفع مذكرة بشأن العامل الي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي قررت انه لصالح العمل وافق محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي ايقاف العامل لحين انتهاء التحقيقات.

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