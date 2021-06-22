شانجان سي اس 85 2021 عائلية بمستوى رفاهية رفيع

شانجان السيارة الصينية التي أثبتت قوتها بجدارة في الأسواق العربية، سيارة رياضية وعائلية وتضم أحدث عوامل الرفاهية بالرغم من سعرها المتوسط مقارنة امكانياتها ومنافسيها في الأسواق، تتمتع بأفضل أنظمة الأمان الجديدة، مع شكل خارجي وداخلي يظهر وكأن السيارة فارهة، السيار ديناميكية التحكم الموجودة في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وبين جماليات تصميم سيارات الكوبيه الرياضية.

محرك شانجان سي اس 85 2021

تأتي السيارة بمحرك ديناميكي محرك 2000 سي سي، رباعي الاسطوانات بسعة 2.0 لتر، وقوة المحرك 233 حصان وقوة عزم 360 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك إلى 4500 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الجر الأمامي.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة: 190 كم / س، معدل استهلاك الوقود 7.9 كم/لتر، مع خزان الوقود الوقود بالسيارة يتسع إلى 58 لتراً كما يمكنها الوصول من سرعة 0 الى 100 كم / ساعة هو 8.5 ثانية فقط.

تصميم شانجان سي اس 85 2021 الخارجي

تتمتع السيارة بمظهر قوي من الخارج، تم تصميم المصابيح بشكل خرافي حيث تمتلك رموش فضية أعلى المصباح و رموش أخرى مضيئة داخل المصباح مما أضافت الكثير لشكل السيارة والمصابيح، مع وجود الشبك الأمامي الذي يمتد حتى المصابيح الأمامية و بالشكل ممتاز يزينة الكروم و فتحات التهوية الصغيرة، كما تأتي فتحات التهوية بتصميم جديد و عصري ورياضي لكي تتناسب مع شكل السيارة الخارجي، مع وجود مرايات كهربائية جانبية إلكترونية بنفس لون السيارة مع وجود إشارات جانبية في حالة تغير الاتجاه.

تأتي السيارة بأبعاد خارجية: طول: 4720 مم، عرض: 1845 مم، ارتفاع: 1655 مم، قاعدة العجلات: 2705 مم، حجم الاطارات: 19 بوصة.

تصميم شانجان سي اس 85 2021 الداخلي

حافظت الشركة على وضع التقنيات المبتكرة والحديثة التي تحافظ على راحة جميع الركاب داخل السيارة، كما يمكن التحكم في كل شيء أثناء القيادة على الطريق، وتحتوي السيارة على العديد من المزايا الفاخرة مثل كاميرا بدقة عالية ورؤية شاملة 360 درجة، ونظام كشف الأجسام في المنطقة العمياء، كما تم ترقية المقصورة الامامية لكي تضاهي الشركات الكبري، مع مقاعد فاخرة من الجلد.

تحتوي السيارة من الداخل على شاشة عرض ومشغل صوت وسماعات متطورة، مساحة السيارة من الداخل واسعة وتتيح الجلوس للركاب بأريحية، السيارة عائلية من الدرجة الأولى، الشاشة تسهل العثور على الوظائف التي تريدها وتتميز بقية المجموعة المركزية بأزرار ومقابض محددة بوضوح.

تم تزويد شنجان سي اس 85 بالعديد من عوامل الأمن الهامة (حسب الفئة) مثل ABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق، إنذار لمنع السرقة، قفل الباب التلقائي ومحرر فرامل اليد أوتوماتيكياً، منبه النقطة العمياء، مساعد الفرامل BA، التحكم الديناميكي للثبات، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، نظام المساعدة على تسلق التلال، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، إدارة اسطوانة متغير (VCM)، كاميرا محيطة، مانع الحركة.

كما تميزت بوجود حزمة من عوامل الرفاهية التي تميزها عن غيرها مثل قفل مركزي، مرايا الباب إلكترونية، منافذ الطاقة، عرض المعلومات المتعددة، جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود، تحكم الصوت على عجلة القيادة، إطارات فاخرة، فتحة سقف كهربائية، ذاكرة المقاعد، مقود ذات ضبط أوتوماتيكي، ضوابط الصوت الخلفية.

وقد تم طرح شانجان سي اس 85 2021 في السعودية في فئة واحدة هى فئة "ليميتيد" والتي أتت بسعر 95,000 ريال سعودي.



