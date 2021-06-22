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موسيماني يعقد جلسة مع الأهلي على هامش مران الفريق

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وحرص موسيماني على الحديث مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة والذين شاركوا في مران اليوم، محمد هاني ومحمود متولي وحالة الثنائي أكرم توفيق وبدر بانون، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت يومين عقب عودة الفريق من تونس.

وأدى الأهلي مرانه اليوم واشتمل على جانب فني وخططي في بداية التحضير لمباراة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد حسين الشحات داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران الأهلي.

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