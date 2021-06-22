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المسماري: غرب ليبيا مستعمرة تركية (فيديو)
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:33 م
وكالات
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تركيا تتعامل مع غرب ليبيا كـ"مستعمرة"، هذا ما أكده اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، مشددا على أن تركيا تواصل تعزيز وجودها في غرب ليبيا.
رد المسماري قائلا إن تركيا تعمل على نقل عسكريين من أذربيجان إلى ليبيا، داعيا الأمم المتحدة والبعثة الأممية بالتصدي للمخططات التركية في ليبيا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في غرب ليبيا، كما جندت أنقرة أكثر من 20 ألف مرتزق سوري، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى.
كما ترفض بدعم من تنظيم الإخوان إخراج المرتزقة من ليبيا، رغم المطالبات الأممية والليبية الرافضة لوجود أي مسلحين أجانب، فمتى تحترم تركيا سيادة ليبيا؟
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