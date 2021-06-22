مؤسس "أمهات مصر" توجه نصيحه لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف عليها







وجهت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، طلاب الشهادة الإعدادية بالنظر إلي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يتم فتح باب التقدم لها بداية شهر يوليو المقبل.



وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك ما يقرب من 37 مدرسة تكنولوجية تطبيقية متميزة في المحافظات المختلفة، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكده أن المستقبل الآن والفترات القادمة للتعليم الفني بشكل أساسي.



وأشارت عبير موجهه حديثها للطلاب: "المدارس دي بتعتمد بشكل أساسي علي الجانب العملي التطبيقي في المصانع والشركات وتعمل علي تخريج جيل يتمتع بمهاره عالية ويكون ويحتاجه سوق العمل".