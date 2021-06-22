صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وولفرهامبتون

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه من المحتمل إجراء صفقة تبادلية بين برشلونة الإسباني وولفرهامبتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الصفقة التبادلية المحتملة سينتقل بموجبها البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو من برشلونة إلى وولفرهامبتون.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن في المقابل سينضم الإسباني أداما تراوري نجم وولفرهامبتون إلى برشلونة وهو النادي الذي ترعرع فيه وهو صغير عن طريق عملية المبادلة التي تلوح في الأفق.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن احتمالية عودة تراوري إلى برشلونة بعد رحيله في 2015 إزدادت بعد أن رحب النجم الإسباني أثناء حديث صحفي له بهذه الفكرة يوم أمس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من الممكن أن يكون ترينكاو ضمن الصفقة التبادلية بحيث أن البرتغالي من بين اللاعبين الذين فتح لهم النادي الكتالوني أبواب الرحيل في الصيف الحالي.